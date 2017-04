É um retrato do país. A dívida dos hospitais às farmacêuticas cresceu um milhão de euros por dia em fevereiro, ascendendo a 850 milhões. Nesta pipa de massa, há uma dívida vencida de 597 milhões. Nada que preocupe um governo refém do défice: chegaremos ao final de 2017 confortavelmente abaixo dos 1,6% inscritos no compromisso.Claro que estamos a falar de cativações numa relação com uma indústria poderosa, que contribui para o défice crónico na saúde. Mas que o faz prestando um serviço de que o Estado necessita.Nada que assuste um ministro que acredita nas virtudes de uma dívida em linha com um histórico anormal. Nada que apoquente um governo que encontrou no buraco sem fundo do Novo Banco a poção mágica para o sistema financeiro.Acreditemos, pois, no retrato. Uma selfie pouco lisonjeira, que nos mostra que o anormal, infelizmente, se tornou no nosso normal.