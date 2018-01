Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O saleiro malvado

Por José Diogo Quintela | 00:30

Sinto-me mais seguro por saber que o Estado vai proibir os saleiros nos restaurantes. Quem protesta, considerando uma intromissão inadmissível, não sabe do que fala.



Esquece-se que, ao contrário do cidadão comum, o Governo conhece o relatório completo sobre Pedrógão Grande, incluindo o capítulo sobre as circunstâncias das mortes. É óbvio que as vítimas faleceram por serem hipertensas. Algumas sofreram AVCs, outras eram obesas e não conseguiram fugir.



Organizar a Protecção Civil? Limpar a mata? Pôr o Siresp a funcionar? Para quê? O Estado sabe bem como proteger os portugueses.



A tragédia dos incêndios evita-se com dieta macrobiótica obrigatória.