Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O segredo da PJ

Para todos, e em especial para os que estão a trabalhar, um Feliz Natal.

Por Ricardo Valadas | 00:30

Hoje é a véspera de um dos dias mais importantes do ano. Não só por ser a data que antecede a celebração da Humanidade, mas principalmente por ser o dia em que todos sentimos que a amizade, a tolerância e a solidariedade são de facto dos sentimentos mais importantes da nossa vida.



Com o avanço científico da descoberta do genoma, percebemos que o Homem só possui poucos mais genes que alguns animais, ditos irracionais.



Acredito que estas diferenças tão pequenas marcam efetivamente a distância entre os Homens que vivem como Homens e os que optam por viver como animais.



Esta opção traduz-se todos os dias no espírito de solidariedade, entreajuda e na capacidade de entender e viver para o outro e pelo outro. Sair de casa disposto a dar a vida pelo próximo é o expoente máximo desta opção.



Que o dia de amanhã, símbolo máximo da amizade, solidariedade e esperança, seja o reflexo das vossas vidas nos outros 364 dias do ano. Acreditamos nesta forma de viver e sabemos que o país pensa em nós como um garante da Liberdade e da Justiça.



Este é um dos segredos da nossa PJ. Para todos os companheiros e em especial para os que estão a trabalhar neste dia, longe dos seus, a proteger este nosso segredo, um Feliz Natal.