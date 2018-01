O sinistro abuso da preventiva  

A prisão preventiva é, lembro, a suposição de um crime. A pessoa ainda não foi condenada.

Por Rui Zink | 00:30

Nada que não se suspeitasse já, mas agora um estudo confirma: em Portugal, os jovens entre os 16 e os 19 anos têm quatro vezes mais chances de levar prisão preventiva do que os seus pares adultos. Quatro vezes. E muitos são depois inocentados, como no caso de Leandro, que esteve onze meses preso. E o caso dos jovens meliantes, mas cuja preventiva foi superior à pena? Espero que fiquem ao menos com crédito para o futuro: "Rapaz, enganámo-nos, agora não te podemos tirar o que penaste, mas ficas com um vale-desconto para quando roubares uma carteira."

Ora, se o rapaz tiver um bom advogado, este argumentará:

"Ó sô Dr. Juiz, então e os juros?"

"Muito bem, o que propõe?"

"Sei lá, diga o sr. Dr. Juiz."

"Uma redução de cinco anos se um dia o seu cliente matar alguém?"

"E se não lhe apetecer matar alguém, sr. Dr. Juiz?"

"Bem, aí temos um berbicacho…"

A prisão preventiva é, lembro, a suposição de um crime. A pessoa ainda não foi condenada. Certo, é chocante ver um suspeito perigoso aguardar pena em liberdade; e o padrão, penoso, de jovens vítimas da leviandade de quem, por juiz ser, devia ter juízo?

Sem querer generalizar, acho que compreendo a cabeça dos juízes que abusam da prisão preventiva. A maioria são, não duvido, boas pessoas. É aliás fundamental que quem exerça essa nobre profissão seja boa pessoa. Também ninguém quer um dentista ou enfermeiro ou professor sádico. Estamos sempre ali em nome dos humanos. Só que, como vimos em casos recentes, em vez de aplicarem a lei, a demasiados magistrados dar-lhes-á para aplicar o seu ‘bom senso’. E este, amiúde, nem é bom nem é senso. Apenas vício de forma e carente de conteúdo. Preguiça moral e mental. Uma desgraça.

A intenção, já sei, até será boa: é para os miúdos ‘aprenderem uma lição’. Raio de mania. O Mundo ficará melhor quando deixarmos de associar, por atávico automatismo, o ‘dar uma lição’ a ‘castigar à maneira’. Sinto muito, mas isto já não vai lá com o cinto.

História de vida

A coutada do macho

Sou machista. Nasci em 1961, aprendendo que havia um lugar para a mulher e outro para o homem. O machismo estava no ar, era o ‘espírito natural’ do tempo. Por exemplo, fui coagido, aos seis anos, a ir apalpar as nalgas a uma mulher. Além de não ter sido agradável, ainda levei um tabefe. Mas era um ritual de passagem e, se não o cumprisse, "era maricas". Onde quero chegar? A isto: seria ridículo eu achar que não sou filho do meu tempo. Quando estou desatento, o burgesso-em-mim vem ao de cima. E todos nós temos um cá dentro, a fingir que dorme, à espera de uma oportunidade para tomar os comandos. Quando sai da toca, o machista-em-mim puxa-me para baixo, torna-me pior. Já o feminista-em-mim puxa-me para cima, torna-me melhor. E com tanta mulher machista por aí, é justo que alguns homens se digam feministas. Sou feminista.

Um gesto nobre

O novo grito do Ipiranga

Durante demasiado tempo os homens tinham sempre razão. A razão da força, da lei, dos costumes. Uma mulher só podia ficar caladinha. Mesmo que tivesse sinais exteriores de violência, presumia-se que estava a mentir. Fosse para casa coser meias, já que tinha tirado a carta na farinha Amparo. Até estudar era mal visto. E ainda há quem julgue que o provérbio ‘Entre marido e mulher não metas a colher’ trata só do respeito pela privacidade.

Agora a maré virou. Nos EUA, uma denúncia é prova automática de culpa. De voz invisível, a palavra das mulheres parece lei. E, na febre da purga, é inevitável aparecerem vítimas imaginárias. É o reverso de anos a fio a ouvir: "Tem a certeza de não estar a imaginar coisas, minha senhora?"

É bonito? Não. É compreensível? Sim.

Esterno

A moda da limpeza ética

Em breve estreia um filme com uma grotesca inovação: as cenas com Kevin Spacey foram retiradas por Ridley Scott, substituindo-o por um tipo qualquer. Ora cá está um filme que não vou ver. Aborrecem-me as fogueirinhas redentoras, mesmo quando em nome da limpeza ética.

Cleido

O desastre do artista

James Franco ganhou um Globo de Ouro. Logo apareceu uma denúncia que, embora por provar, já fez danos. Agora é tiro e queda: "Ai ganhaste um prémio? Já te lixo." Começo a recear o que acontecerá a mim e a Lobo Antunes quando ganharmos o Nobel ex-aequo. Brr.

Mastoideo

Eles estão a pedi-la

No último debate, Rio e Santana levaram uma gravata azul e uma amarela. As cores do CDS--PP. Qual levou qual pouco importa. Foi um daqueles lapsos em que nos foge a gravata para a verdade. Espero que Assunção Cristas se tenha inscrito a tempo de ir fazer a rodagem do carro.