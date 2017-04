O soco de Samaris e os bons exemplos

FC Porto: altíssimo risco em braga

Em tese, este é o jogo mais difícil que o FC Porto tem até ao final do campeonato. Porque o Sp. Braga é a equipa melhor classificada de todas as que os dragões têm para defrontar até ao termo da competição, e porque o jogo é fora de casa. Lembram-se da última vez, na final da Taça?



Baliza bem guardada

Casillas continua em destaque. Defende a baliza menos batidas das ligas europeias (vá, das ligas europeias que contam). Apenas 13 golos encaixados. Faz confusão perceber como é que este jogador não tinha lugar no Real Madrid.



Último aviso

Quando Samaris, jogador do Benfica, deu um murro no estômago de Diego Ivo, futebolista do Moreirense, no jogo do passado domingo entre as duas equipas, logo se percebeu uma coisa: vinha por aí mais uma novela.O futebol português, de forma cíclica (e estava quase e escrever recorrente), é agitado por estas ocorrências, o que desde logo cria um historial. E como há cadastro criado, todos sabemos como os processos evoluem. Criam-se cenários, manobram-se bastidores, desenvolvem-se teses, pressionam-se decisores, montam-se circuitos de informação, desinformação e contrainformação, enfim, um manancial de expedientes que só criam confusão e ruído. Muito ruído. Foi Samaris agora, tal como noutras ocasiões foram atletas do Sporting ou do FC Porto. Tudo bons rapazes, claro.O futebol português tinha tudo a aprender com os bons exemplos que chegam das melhores ligas do Mundo. Da NBA, por exemplo, onde o castigo a um atleta que dá um murro a alguém no palco do jogo demora uma noite, ou seja, algumas horas, a ser aplicado.Se toda a gente viu, se há imagens, qual é a dúvida? Naquela competição, quando alguém dá um soco, seja num adversário, num árbitro, num espectador ou no rapaz que limpa o suor do chão debaixo das tabelas, não é apenas o agredido que é esmurrado. É também, e de forma muito dura, a imagem do espetáculo.A credibilidade da competição. O respeito por quem vê, consome e paga. Mas cá para nós, estamos a falar outra língua, não estamos?