Somos todos tecnicamente iguais perante a lei

Por Reginaldo Rodrigues de Almeida | 16:36

Diz-se que "o Sol quando nasce, nasce para todos" (ainda que muitos passem a vida à procura de um lugar ao Sol). Por outro lado, depois de muitos conflitos laborais e raciais, sem esquecer os que pugnaram pela igualdade de género, de acordo com o quadro legal vigente, todos somos tecnicamente iguais perante a lei.

Sabemos que os resultados alcançados são em muito diferentes das realidades de outros séculos, ainda que muito esteja por fazer pois nesta sociedade pós-industrial, consequência da Globalização e dos grandes avanços tecnológicos, outras lutas e paradigmas estão a emergir. Tudo isto, porque novas formas de desigualdade estão a surgir na educação e no trabalho, que cada vez mais volátil e desmaterializado, não encontra respostas na educação que continua a formar com o modelo do século XIX. Assim, se a crescente robotização laboral, potencia essas desigualdades e se é certo que até pode criar novas profissões, não tenhamos dúvidas que vai exterminar muitas outras.