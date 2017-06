Com tudo isto, a Taça das Confederações parece, portanto, um passeio pela pátria de Tolstoi ou Dostoievski. De Kazan para Moscovo, e de Moscovo para S. Petersburgo, a velha capital do império russo (e também ex-Petrogrado e ex-Leninegrado), terra de Vladimir Nabokov e cenário da melhor parte da literatura russa. Basta de informação, vamos ao que interessa: distribuir jogo. É assim que nos devemos equilibrar com os kiwis (sem ofensa): menos do que a vitória é tudo derrota naquela escala de pontuações encavalitadas. Os rapazes dos antípodas somam derrotas como nós somávamos empates no Euro, mas o orgulho neozelandês que não nos incomode — este é um fim de semana em que as ‘meias’ estão ao dobrar da esquina. Como se fôssemos o soviete de Petrogrado.