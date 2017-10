Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O tempo andou muito para a frente

Timings de Svilar e Sá foram antecipados e coincidiram.

Por António Magalhães | 00:30

Três jogos na Champions, três derrotas. Vida difícil para os clubes portugueses. Às derrotas, ficaram ligados os nomes de José Sá e Svilar, guarda-redes inexperientes nestas andanças e que tiveram um batismo de fogo.



O tempo não pára, mas talvez tenha andado depressa demais. Em circunstâncias diferentes, foram lançados às feras e, como seria admissível acontecer, em contextos de tamanha exigência e pressão, acabaram por não resistir e cometeram falhas comprometedoras. As razões que conduziram a estas opções foram distintas.



No caso do Benfica, Svilar é o guarda-redes em quem Rui Vitória está decidido a apostar em definitivo. É, portanto, uma questão de convicção e coerência do treinador e o facto de ter dito, mal terminou o encontro, que Svilar jogava domingo nas Aves não deixa margem para equívocos. Se fez bem em lançá-lo diante do Manchester isso já é outra história. Havendo Júlio César, talvez não houvesse necessidade. A escolha de José Sá tem outros fundamentos.



É difícil ‘engolir’ a opção técnica, ainda que em última análise todas o sejam. A posição do internacional sub-21 português torna-se aparentemente mais frágil, pois as razões que o levaram a ser titular não se sustentam num argumento consistente, pelo menos que seja conhecido.



Sá é um ótimo guarda-redes e reúne condições para ter um grande futuro. Se for aposta firme de Conceição, é bom que fique claro que também é por convicção e não por birra ou teimosia.



Marco silva continua a deixar… marca

O Watford de Marco Silva joga hoje em Stamford Bridge, casa do campeão Chelsea. A equipa do técnico português está no 4.º lugar e já defrontou Liverpool (empate), Manchester City (derrota, única no campeonato) e Arsenal (vitória).



Cada vez se duvida mais que volte um dia.