O título para quem ganhar o clássico

A paragem do campeonato por causa da seleção deveria ter contribuído para aliviar a tensão que estava criada para o clássico, mas, afinal, serviu para aumentar o clima de conflitualidade entre Benfica e FC Porto, intrometendo- -se o outsider Sporting, que consegue manter-se… insider no palco mediático, mesmo estando distante da luta pelo título.Se a interrupção da Liga terá servido para atenuar o trauma de quem falhou o objetivo na jornada anterior – neste caso o FC Porto, uma vez que se tivesse vencido o V. Setúbal em casa depois do empate do Benfica em P. Ferreira chegaria hoje à Luz com 1 ponto a mais do que o rival em vez de 2 pontos a menos -, a verdade é que não trouxe nada mais de útil.Antes pelo contrário, encheu diariamente um balão de ansiedade e tensão que, esperemos, não rebente sob pena de se tornar um clássico de má memória. Importará, sempre, valorizar o que for feito no relvado e, aí, à partida, podemos estar descansados, pois a qualidade dos jogadores, a competência dos treinadores e a seriedade dos árbitros transmitem- -nos a absoluta convicção de que o jogo tem tudo para ser um grande espetáculo. O equilíbrio de forças é evidente.Motivação, capacidade individual e coletiva, vontade, em tudo é semelhante. Mesmo que haja quem possa apontar o melhor momento do FC Porto, essa aparente vantagem é contrabalançada pelo facto de o Benfica jogar em casa e ter uma equipa mais experiente.Entre todas estas certezas, arrisco a avançar mais uma: o título irá para quem ganhar o clássico.