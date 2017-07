O tornozelo da menina Zezinha

Sentado, de calça arregaçada, Vitalino queda-se mudo e atento.

Por Victor Bandarra | 09.07.17

pub

Em meados dos anos sessenta, Vitalino é convidado a tirar férias. Aos 65 anos, pela primeira vez na vida, o possante cavador saloio vê-se confrontado com a palavra "férias". O patrão, proprietário de pomares, havia sentido a obrigação moral de lhe proporcionar uns dias de férias pelo Verão. Vitalino baralha-se. "Féria?! Vou já receber a féria?!" Vitalino trabalha "à jorna", ou seja, ao dia. Sempre de sol-a- -sol. Por vezes, contratam-no à semana ou à quinzena. Recebe a "féria", palavra de origem latina que passou a significar "salário". Em Portugal, férias a sério, para descansar, é direito recente. Até ao 25 de Abril, só abrangia parte dos trabalhadores e, no máximo, dava direito a 8 dias de férias ao fim de "5 anos de bom e efectivo serviço".Vitalino, homenzarrão impante de vitalidade, volta a casa pensativo e meio acabrunhado. Cisma que o patrão se quer ver livre dele. Desabafa com a mulher, Clementina. "Férias?! Mas o que é que se faz com as férias?!" Clementina, precavida, explica-lhe que muita gente já tem férias, ou seja, uns dias para descansar e passear. "Passear?! Aonde?!"O primo Jacinto, funcionário do Estado em Sintra, dá-lhe uma ideia. "Porque é que não vais à praia?" Vitalino leva o dedo à testa. "´Tás atoleimado! Fazer o quê?!" A praia está apenas a uns quilómetros dali, mas há anos que o cavador não pisa a areia. Jacinto baixa a voz. "Vais ficar tontinho quando vires as raparigas com as pernas à mostra..." Vitalino deixa-se convencer. Apanha cedinho a camioneta, mais a sua Clementina, e acabam por desembocar na Praia das Maçãs. Carregam farnel - um pão de trigo, um chouriço, um bocado de arrobe e o garrafão. Sentado, de calça arregaçada, Vitalino queda-se mudo e atento.Há senhoras de fato-de-banho, perna ao léu, corridinhas na areia e mergulhos no mar. Clementina, saia de luto bem abaixo do joelho, olhinhos saltitantes, não se contém. "Poucas-vergonhas! Ai se o meu falecido pai fosse vivo!" Vitalino funga, desviando olhares. Os utentes banhistas vêm sobretudo de Sintra e de Lisboa. De vez em quando, a ousadia de um biquíni, com o devido pudor de se taparem bem as partes erógenas. Vitalino nem tuge nem muge. Esfrega os pés na areia, deita-se de lado, de costas, de rabo para cima. Clementina solta ais. Ao fim de uma hora, afogueado, o cavador levanta-se num repente. "Vamos lá embora! Já estou farto!"Nessa noite, o jantar decorre em silêncio. Os filhos estão criados e arrumados. E lá chega o primo Jacinto, pimpão, sorrisinho malandro. Sussurra. "E então?! O que é que achastes?!" Vitalino encolhe os ombros. "Lembras-te quando a gente ia ver as piquenas para a escadaria do palácio da vila?!" Eram rapazotes, tinham 18 anos e um apetite voraz. Vitalino suspira. "Olha! Entusiasmei-me muito mais quando consegui ver o tornozelo à menina Zezinha!"