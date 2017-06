O ‘velho’ merece

A seleção está em crescendo. Os jogadores estão muito desgastados pela longa época, suspiram por férias, mas o grupo que está na distante Rússia respira saúde mental. Esse é o grande mérito de Fernando Santos.O selecionador nacional chegou a esta fase da carreira com uma ímpar capacidade de unir e motivar os atletas, mesmo que estes tenham o estatuto de vedetas globais.O segredo está no respeito que até Cristiano Ronaldo nutre pelo técnico. Também o afeto. Os jogadores não querem deixar ‘o velho’ ficar mal na fotografia.Ele, ‘o velho’, retribui com verdade, coerência nas decisões, palavras simples e justas. Uma fórmula que vimos dar bom resultado no ano passado. Portugal é já o favorito a levantar o troféu.