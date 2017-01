O ventríloquo e o seu boneco

O director de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, disse no Congresso dos Jornalistas que a plateia de profissionais à sua frente era um "pelotão de fuzilamento". Boa metáfora: dum lado os jornalistas, do outro os membros da elite que os governa.Em ‘Agarra a Música’, novo entretenimento dominical da SIC, equipas de "conhecidos" (os do costume, como de costume) têm de descobrir coisas de canções pop (o costume). Eles "agarram" a música sem a deixarem ouvir. Só interessa a gritaria no palco.Em dois anos, os canais da TDT perderam mais de 170 mil espectadores em média. Em grande parte, transferiram-se para canais de cabo. Mas houve também uma queda da TV em geral – isto é, da TV que se vê no televisor. É quase certo que os portugueses vêem a mesma ou mais TV, mas parte da população vê-a na tablete, no computador e no smartphone. Essa audiência não é medida. Desconhecêmo-la.O governo dispõe hoje de muitos media favoráveis: ‘DN’, ‘JN’, ‘Público’, TSF, Antena 1, RTP, SIC, TVI, ‘Expresso’, ‘Visão’ e redacção do Observador. Não admira que as sondagens lhe sejam favoráveis quando a maioria dos media consegue criar uma interpretação dos acontecimentos igual à que o governo deseja. Esta visão da realidade chega-nos a toda a hora, as contas para pagar só ao fim do mês.