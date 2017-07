Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Octávio e os passarinhos

Vivemos numa sociedade onde quem trabalhou numa casa noctívaga não tem credibilidade.

Por Leonor Pinhão | 00:30

Nestas conversas do futebol, fala-se muito de "credibilidade" como a qualidade sem a qual ninguém pode ser levado a sério.



Até nas esferas mais altas da nossa Justiça desportiva é essencial essa qualidade de se poder ser levado a sério de modo a não ferir decisões importantes para a moral pública.



Veja-se este caso recente da decisão de um órgão disciplinar da FPF sobre o processo do Apito Dourado em que foi liminarmente desprezada a contribuição de uma testemunha por não lhe ser reconhecida credibilidade.



É um facto que vivemos numa sociedade altamente civilizada onde, por exemplo, quem trabalha ou trabalhou numa casa noctívaga não tem credibilidade, enquanto aos clientes da mesma casa noctívaga é reconhecida toda a credibilidade desde que por lá paguem as contas e exijam os seus números de identificação fiscal nas faturas. É assim que o país progride.



Todo este relambório vem a propósito de Octávio Machado, o ex-diretor do futebol do Sporting, e da entrevista que concedeu à CMTV tendo como tema central a sua saída voluntária da estrutura do clube de Alvalade que, agora sem ele e segundo as suas próprias palavras, está repleta de "passarinhos", que é a mesma coisa do que dizer que a incompetência campeia.



A mudança de campo de Octávio provocou, naturalmente, acesas discussões entre a opinião pública dividida no que respeita à credibilidade a emprestar ao funcionário diligente e leal à presidência que passou, com a mesma verve de sempre, a dissidente leal à dissidência.



Feridos pela doença intratável de clubismo, milhares de fazedores de opinião – os profissionais dos estúdios de TV e das redes sociais e os amadores que pululam em todos os cafés e cervejarias do país – fizeram passar as declarações contundentes de Octávio Machado pelo crivo da querida credibilidade e chegaram a dois tipos de conclusão: a primeira, aos olhos dos sportinguistas afetos ao regime, é que o ex-dirigente em causa não tem credibilidade nenhuma, e a segunda, aos olhos da oposição interna e dos rivais externos é que o mesmo ex-dirigente tem toda a credibilidade do mundo.



Curiosamente, antes da demissão de Octávio ser uma hipótese a considerar nos terreiros, as opiniões destes grupos em confronto eram em tudo contrárias.



E os que acreditavam no "palmelão" que reunia em si o suprassumo das qualidades de que um homem necessita para ser levado a sério são agora os que menosprezam e fazem por ignorar olimpicamente as opiniões do "palmelinho" a quem acusam do ressabiamento dos não-credíveis. E vice-versa.



"Olhó passarinho!", gritavam os antigos fotógrafos de feira. "Olhó passarinho!", diz agora o novo Octávio que, em boa verdade, é o mesmo Octávio de sempre.







OUTRAS HISTÓRIAS



Ide tocar para a vossa terra!



Uma ação profilática em nome da música pura e descontaminada



Paladinos da tolerância, como compete a uma instituição de utilidade pública, o FC Porto insurgiu-se pela via oficial contra as opiniões de um benfiquista, André Ventura, candidato à presidência de uma importante autarquia do país, que se espalhou ao comprido quando se lembrou de dedicar parte da sua oratória de campanha aos ciganos de Loures, tratando-os discriminatoriamente como uma comunidade de proxenetas da República.



No mesmo dia em que a comunicação do Dragão ergueu bem alto o digníssimo estandarte anti-exclusão soube-se, também pelas vias oficiais, que a banda contratada para abrilhantar a festa de apresentação da equipa do FC Porto aos seus associados foi liminarmente "descontratada" por motivos superiores de raça e credo tendo em conta que dois dos seus membros são adeptos do Sport Lisboa e Benfica e, porventura, todos serão mouros.



E não querendo "gente dessa" portas dentro, trataram de os meter portas fora em nome da música pura. Pura e descontaminada.