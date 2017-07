Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Octávio Machado

Por Carlos Anjos | 00:30

A expectativa sobre a entrevista de Octávio Machado à CMTV era grande. Não iria ficar pedra sobre pedra.



Enganaram-se. Octávio disse o quis e como quis, tendo mostrado um grande caráter e acima de tudo, um homem fiel aos amigos.



Elogiou a estrutura do Sporting, percebendo-se a influência que ainda tem na mesma. Mais do que perceber a saída de Octávio, pretendia-se atacar Bruno de Carvalho por essa saída.



Ao longo de toda a entrevista, tudo serviu para tentar acusar Bruno de Carvalho de qualquer coisa.



A tudo Octávio resistiu. O único crime de Bruno de Carvalho, foi a "falta de coragem" de não ter falado cara a cara com Octávio.



Mas o próprio Octávio deu a resposta, ao dizer que também ele não falou com o presidente, tendo-lhe enviado a carta de demissão por correio.



Mas a saída de Octávio, é uma enorme perda para o Sporting. Ele gosta mais do clube que muitos dos que lá ficaram.