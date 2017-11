Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Odisseia na Terra

Temos direito, como leigos, a perguntar, investigar, propor, apoiar e contestar.

Por Padre António Rego | 00:30

O que segui sobre a nova edição da Web Summit fez-me lembrar o que há uns anos se chamava a ‘invasão dos marcianos’. Entram-nos pela casa dentro conhecidos e desconhecidos desse mundo fantástico que já não nos deslumbra mas que compreendemos cada vez menos.



Novo alfabeto, nova linguagem, uma profusão de códigos que invadiram o planeta, estranhos para o comum dos mortais e familiares para os eleitos das novas tecnologias. Vamo-nos habituando a aceitar sem compreender, usar sem necessidade óbvia, sentir a invasão de novas formas de empreendimentos pequenos e grandes, estratégias públicas e privadas, realidades que não há muito não passavam de ficção ou de profecias improváveis sobre os próximos tempos.



Hoje, para não nos perdermos, temos de acelerar o passo, penetrar novas florestas, iluminar novos túneis, sem recorrermos à imaginação nem convocarmos fantasmas. O Halloween passou por aqui. Para esses lados se projetam fantasias, fantasmas, áreas inacessíveis do nosso saber. Possivelmente sempre foi assim à chegada de um novo evento ou de iniciativas como a Summit, que juntou economistas, políticos, inventores, jogadores, gente da ciência munida de arte para explicar o que é e o que imagina que será. Temos direito, como leigos, a perguntar, investigar, propor, apoiar e contestar. É o nosso mundo, o nosso tempo, o que nos chega com variadas máscaras e com rostos límpidos de quem quer rasgar o véu do desconhecido.



Tenho a certeza que não acrescentei nada à Summit de Lisboa do segundo decénio do século XXI. Mas isso não me impede de tentar compreender que a vida não se diz em duas palavras nem se compra e vende em negócio ligeiro. Muito se investiu em dados vindos de perto e longe, complexos de cultura, religião, com pistas para novos caminhos a alcançar num espaço mais largo e profundo para o homem de hoje. Com todos os defeitos inerentes, tal não é insignificante.