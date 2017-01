Olhar para o futuro

Ao olhar para o passado e findo cada ano tendemos sempre a realizar um balanço acerca dos factos positivos e negativos das nossas vidas pessoais e profissionais.Nada podemos fazer para alterar o passado, no entanto, quanto ao futuro, já muito poderemos fazer se nos envolvermos nos objetivos que entendemos serem válidos e promotores de uma vida pessoal e social mais equilibrada e dedicada aos outros.Uma sociedade será sempre tão robusta e determinada no seu futuro quanto mais unida se tornar nos seus objetivos e quanto mais altruísta for o seu espírito. Quando cada um compreender que o pouco que fizer será muito se agregado ao que fazem os seus restantes pares, o associativismo em particular e a sociedade em geral viverão dias melhores.As pessoas da equipa ASFIC souberam envolver-se nos objetivos e apoiar o esforço daqueles que tentam dar o seu melhor em prol de uma sociedade mais justa. Tenhamos determinação e colaboremos no que pudermos, ainda que pensemos que pode ser pouco. Todos temos a obrigação de proteger e reforçar, de forma inequívoca, aquela que é a única agência de investigação criminal portuguesa.A PJ cá estará. Por todos nós. Bom ano.