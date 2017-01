Onde está a comida regional à séria?

Sim, eu sei que há algumas casas minhotas em Lisboa e um restaurante alentejano. Mas, e o resto do País? Comida de Trás-os-Montes, das Beiras, dos Açores, da Madeira ou do Algarve? Onde se come uma boa couve penca, umas sopas de boda, uns torresmos de caçoila, uns milhos fritos a acompanhar gaiado seco ou uns simples carapaus alimados?



É que, qualquer dia, os jovens saberão dissertar sobre as nuances de um caldo para a sopa ramen e desconfiarão que plangaio é uma nova forma de insulto. Já agora, o plangaio é um enchido da Beira Baixa. Com tanto entusiasmo que vai por aí, por que razão não se assiste, em Lisboa e no Porto, ao nascimento de restaurantes de cozinha regional? Projetos bem feitos, com produtos genuínos, boa confeção e, já agora, apresentação contemporânea.

A dinâmica na restauração em Portugal é coisa que nunca se viu, ainda por cima quando estamos mergulhados numa crise financeira.Parece ser consensual que o boom turístico está na origem dos avultados investimentos no setor. Entre tabernas de petiscos de qualidade variada, projetos de comida étnica e casas de luxo, há de tudo.E se tivesse que destacar o que mais aprecio em toda esta revolução, não teria a mínima dúvida em apontar a dinâmica com as gastronomias asiáticas, em projetos que tanto resultam de aplicação de poupanças de imigrantes como de investimentos de vulto por gente que sabe mais de finanças do que de sushi, caril ou noodles.Sou grato a todos porque enriquecem as minhas experiências à mesa. Mas tudo isso não deixa de levantar certas perplexidades, algumas partilhadas em discussões regulares com Duarte Calvão, que acompanha há muito a evolução da restauração no País.