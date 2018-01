Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ondulações

Igreja não é imune às qualidades e defeitos da natureza humana.

Por F. Falcão-Machado | 00:30

Ao longo da sua vida, a Igreja Católica Romana (ICAR) tem-se caracterizado pela firmeza das respetivas convicções e diplomacia. Essa caracterização afirma-se muito para lá das fronteiras do Estado do Vaticano e do seu chefe, o Papa Francisco.



A ICAR encontra-se, pois, inserida no nosso mundo e, como tal, não está imune às qualidades e defeitos próprios da natureza humana. Não obstante, surpreendeu, que tenham transpirado recentemente notícias sobre dissidências graves nas fileiras da instituição.



Por um lado, 62 personalidades religiosas e leigas, de matiz conservador remeteram ao Papa uma carta, designada como "admoestação filial", alertando Francisco para o risco de incorrer em heresia! Por outro, 4 cardeais enviaram ao Papa uma carta manifestando tão-somente as suas dúvidas sobre a consonância da exortação apostólica "Amoris Laetitia", de 2016, com a doutrina tradicional da ICAR. Neste documento, o Papa abordava, entre outras, a sensível questão da posição das pessoas divorciadas na vida eclesial.



Não é aqui o melhor local para apreciar estes temas. Mas eles refletem um problema que assola os credos religiosos contemporâneos: como conciliar a Fé com a Razão?