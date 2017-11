Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Opção política

O Ministro da saúde diz que não temos dinheiro. O das finanças também.

Por Miguel Guimarães | 00:30

O Orçamento do Estado (OE) 2018 está a ser discutido. No OE 2018 temos um valor de 10 401 M € para as despesas em atividades do programa orçamental da Saúde.



Este valor de despesa em saúde representa a redução do valor da despesa pública em saúde em % do PIB para 5,2% (em 2016 foi de 5,9%, em 2017 será de 5,2%, e a média dos países da OCDE de 6,5%). Na prática, continuamos a ignorar as importantes insuficiências que existem ao nível da Saúde e, em particular, do SNS.



O nosso ministro da Saúde diz que não temos dinheiro. O ministro das Finanças também. E muitos deputados do Parlamento afirmam o mesmo.



Mas, quando falamos em orçamentar a Saúde através duma percentagem do PIB, significa isso mesmo. Que do dinheiro disponível para aplicar, uma determinada % vai para a Saúde, outra para a Educação, Justiça... Se o nosso PIB for mais elevado teremos mais dinheiro. Caso contrário teremos menos.



A média dos países da OCDE tem decidido atribuir 6,5% do PIB à Saúde.



O nosso Governo atribui uma % do PIB para a Saúde de apenas 5,2%. Porque a Saúde está melhor que outras áreas de intervenção política? Não me parece.



É apenas uma questão de opção política de quem tem a responsabilidade de decidir.