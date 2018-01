Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porque é que o Governo quer mudar a Procuradora-geral da República?

Por Luís Campos Ferreira | 00:30

Ainda se lembra do que António Costa disse quando João Soares se demitiu de ministro da Cultura por ter ameaçado uns tabefes a dois colunistas? «Já recordei aos membros do Governo que enquanto membros do Governo nem à mesa do café podem deixar de se lembrar que são membros do Governo». Pois parece que já ninguém no governo, incluindo o primeiro-ministro, se recorda dessas sábias palavras.



A ministra da Justiça esqueceu-se de certeza, quando disse esta semana que na sua perspectiva o mandato da Procuradora- –Geral da República é único, deixando no ar a intenção do governo de não reconduzir Joana Marques Vidal no cargo. Mas pior esteve o primeiro-ministro que, apesar da desautorização taxativa da ministra por ter falado prematuramente no tema, perdoou-lhe o que considerou ser uma «opinião pessoal».



Como se o que Francisca Van Dunem disse aos microfones de uma rádio (e não foi sequer à mesa do café) não fosse uma opinião pública e política que vincula ou, pelo menos, associa o governo. Várias coisas sobressaem deste caso. A primeira é, chamemos-lhe assim, a inabilidade da ministra.



Inabilidade por ter falado de uma questão que só se colocará daqui a dez meses, inabilidade na interpretação jurídica que fez, inabilidade na forma como ultrapassou a competência de nomeação que cabe ao Presidente da República.



António Costa não foi menos inábil na reacção. Desautorizou publicamente a ministra mas validou a sua interpretação. Como se não bastasse, veio ainda Carlos César desautorizar a interpretação (errada) do primeiro-ministro e da ministra. Um dominó de asneiras e de desautorizações.



O mais grave nisto tudo é que a «opinião pessoal» da ministra da Justiça coloca claramente em causa a estabilidade e a autonomia da cúpula do Ministério Público. E em termos de opinião pública é legítimo que a dúvida se instale: porque é que o governo quer mudar a Procuradora-Geral?