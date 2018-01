Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oposição mais eficaz

Num momento tão importante para o PSD não podemos fazer jogo duplo.

Por Duarte Marques | 00:30

Ponderei muito sobre qual dos candidatos a líder iria apoiar, pois é sempre difícil fazer opções sobre pessoas do mesmo partido que aprendemos a respeitar. Num momento tão importante para o PSD não podemos ficar em cima do muro ou a fazer jogo duplo. A responsabilidade de qualquer militante é tomar posição.



Tomei a minha decisão em função daquele que considero ser o mais eficaz e o mais hábil a apresentar-se como alternativa à frente de esquerda: Pedro Santana Lopes. E tem uma agenda social que não é socialista, não tem preconceitos em assumir que o Estado deve colaborar mais com o setor privado e carrega no ADN a preocupação com o Interior.



A escolha que os militantes do PSD devem fazer não deverá ser entre quem teria mais votos no país amanhã ou nas próximas semanas, mas aquele que terá mais capacidade de, nos próximos 2 anos, enfrentar António Costa, desmascarar a hipocrisia da frente de esquerda e construir uma alternativa que dê esperança aos portugueses.