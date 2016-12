Oposição mostra as suas garras

Era inevitável e não é mais do que uma afirmação legítima de quem se considera defraudado com o rumo dos acontecimentos.Alavancada pelas derrotas, e não somente no capítulo do futebol, a oposição até agora silenciosa mostra as garras em Alvalade e lá aparecem figuras a demarcarem-se de forma clara do atual presidente, um dirigente com um perfil peculiar no panorama desportivo.Saltam nomes para a ribalta, uns a revelarem falta de arcaboiço para a empreitada, um outro a assumir uma candidatura definida ao lugar de líder. Até agora discretos, os ‘contra’ já não têm vergonha de dar rosto à contestação a um estilo de presidência capaz de incomodar os mais conservadores.O caso do fumo, ou algo mais, no túnel de Alvalade fez aumentar as queixas contra Bruno de Carvalho, os críticos do presidente têm aparecido e marcam a sua oposição num campo – Facebook e quejandos – que o dirigente máximo do Sporting sempre elegeu para se expressar.Os adeptos, pelo menos aqueles que distinguem a razão do coração, estão desiludidos por ver o nome do clube envolvido em guerras que nada contribuem para o bom-nome de uma instituição com uma longa e rica história. Um argumento, por sinal, sempre acenado pelo presidente na contestação àqueles que, na sua perspetiva, não respeitam o Sporting.