Os banhos perigosos

Estamos a banhos à espera da próxima tragédia.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 00:30

Em agosto a maioria dos portugueses vai a banhos. Mas este ano os banhos estão perigosos. As estradas matam mais, os afogamentos fizeram mais vítimas e há aviões a cair em areais cheios de banhistas. Tudo isto seria cómico, se não fosse profundamente trágico e desconcertante, num País que vende uma imagem de tranquilidade e sucesso para o exterior.



Não temos que viver numa ladainha de sofrimento e crise, mas não podemos ignorar a gravidade de acontecimentos que causam vítimas mortais.



Desde Pedrógão que os portugueses estão anestesiados face às tragédias que, diariamente, ocorrem no País. A violência das 64 mortes do incêndio teve o condão de tornar quase irrelevantes as 237 pessoas que, ao longo dos primeiros seis meses do ano, morreram nas entradas portuguesas, ou as duas vítimas mortais atingidas por uma avioneta na praia de S. João da Caparica.



Estamos a banhos à espera da próxima tragédia. Sem capacidade de indignação, nem vontade de pensar. O pior é que este ano temos eleições autárquicas em outubro, e como já alguém escreveu, se calhar quando acordarmos já será tarde demais.