Os ciganos e o crime

A liberdade deve ser defendida quando discordamos dos outros.

Por Rui Pereira | 00:30

Existe, desde há muito, na sociedade portuguesa, um preconceito arreigado contra os ciganos, que lhes atribui uma especial vocação para certos tipos de delitos (que vão dos furtos aos "crimes de sangue") e para comportamentos antissociais. Chamo-lhe preconceito, porque não assenta em estudos empíricos rigorosos, mas numa apreciação "impressionista" da realidade.



Esta convicção é antiga. Antes de 1974, um regulamento policial, que viria a ser censurado pela Comissão Constitucional, prescrevia uma especial vigilância dos ciganos, tendo em conta a sua "propensão para o crime". É óbvio que os hábitos nómadas e a integração em clãs que mantêm tradições muito próprias contribuem para uma visão discriminatória da etnia cigana.



Na campanha para as eleições autárquicas, o meu amigo André Ventura repristinou a convicção de que os ciganos, em geral, vivem à custa do Estado social e não cumprem as suas obrigações de cidadania. Não subscrevo tal afirmação por duas razões: em primeiro lugar, teria de ser demonstrada; em segundo, pode suscitar a hostilidade contra todos os membros da etnia cigana.



Nem por isso concordaria com a pretensão de instaurar um processo-crime contra André Ventura, por discriminação. A liberdade deve ser defendida quando discordamos dos outros (quando concordamos, é fácil). Sem entrar em comparações, é por isso que discordo da eventual responsabilização de um juiz que critiquei por se mostrar compreensivo com a violência doméstica.



Há, porém, uma contradição a assinalar na tese que imputa à etnia cigana uma propensão especial para o crime. Ao contrário do que sugerem os seus arautos, ela desresponsabiliza os concretos autores de crimes. A culpa não seria deles, mas da falta de integração da sua etnia. Ora, eu não estou disposto a aceitar tal tese: em nome da igualdade e da universalidade da lei.