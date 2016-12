Os erros de Merkel

Tendencialmente calculista, a chanceler alemã precipitou-se ontem. No momento em que, de forma populista, considerava "repulsivo" que o autor do ataque em Berlim pudesse ser um refugiado, já a polícia admitia que o paquistanês que mantinha detido pudesse ser o homem errado. Dava jeito a Angela Merkel que o atacante fosse refugiado, mas a realidade é muitas vezes traiçoeira para políticos acossados.Merkel vai a votos em 2017 e as suas políticas pouco consensuais sobre migrações não estão só a dividir a Alemanha. Podem comprometer a sua reeleição. É por isso que Merkel errou duas vezes. Porque está não só a alargar a fatia eleitoral da extrema-direita como a sua aparição trapalhona de 5 minutos está a provocar divisões dentro da sua CDU.