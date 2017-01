Os factos contra a pós-verdade

CM, que diariamente são mais de um milhão na edição em papel, mais de milhão e meio na CMTV, perto de um milhão na área digital, gera muitas incompreensões, medos e, claro, invejas.

Vem, cara Leitora, caro Leitor, este texto a propósito do Congresso de Jornalistas que hoje encerra em Lisboa.



E onde, em alguns momentos, se debateu mais o desassombro, a saúde e a coragem do CM, do que o caminho para a viabilização financeira da profissão, com liberdade e sem concessões a poderes variados; ou os entraves legais crescentes à Liberdade de Imprensa e ao dever de informar; e ainda a incapacidade para criar instrumentos de autorregulação que deixa o jornalismo entregue às mãos da burocracia administrativista.



Mas, enfim, é o sucesso do CM que mais incomoda os zelotes do pós-jornalismo. Da preguiça e do medo. Da genuflexão perante o poder e a miragem de um lugarinho catita na empresa ou no Estado. Dos que temem os factos e torturam a verdade.

Da Máfia do Sangue ao processo Marquês, do escândalo Casa Pia ao processo Face Oculta, do caso BPN ao do BES, dos milhões dos submarinos aos milhões de Angola. No século XXI, oliderou a informação dos grandes dossiês que, devidamente apreciados, podem transformar Portugal num país melhor.Quando a notícia é muito relevante, ou sai primeiro noe, desde há quase quatro anos, na, ou, com a humildade de sempre e muito trabalho, vamos atrás da informação avançada por outros órgãos de informação, com o desígnio de agarrar, desenvolver e liderar a informação sobre o tema.foi o único projeto que, no auge da crise, conseguiu desbravar terrenos novos. Com a criação da, e fomento do projeto digital, criámos perto de cem postos de trabalho onde integrámos jornalistas com experiência e largas dezenas de jovens em busca das suas primeiras oportunidades nesta profissão, tão exigente quanto apaixonante.O nosso sucesso, enquanto grande projeto coletivo - que une o grupo onde ose integra, do topo à base, e, principalmente, galvaniza todos os profissionais dopara darmos sempre o melhor de nós, não olhando a horas nem a dias passados na busca dos factos, na missão de testemunhar, sempre primeiro e mais forte, o pulsar do País –, funda-se em princípios simples. Na busca do rigor da verdade material, na independência, liberdade, responsabilidade e coragem. Humildade também, no reconhecimento do erro. Aperfeiçoamento constante dos procedimentos. Exigência permanente de qualidade e empenho, exigência esta que perpassa as relações de trabalho, desde a Direção aos mais jovens profissionais e que estes devolvem com igual vigor.