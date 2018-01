Os fins recreativos justificam os meios

O PCP acha que o BE e o PAN puseram, digamos, o charro à frente dos bois.

Por José Diogo Quintela | 00:30

Era previsível: um grupo de entusiastas da canábis teve uma ideia, mas começou-se a enrolar e, por falta de iniciativa, adiou-se o projecto.

O que é pena. A proposta é boa. Ainda que modesta, por só referir doentes com dor. Além do alívio da dor, devia prever a mitigação do tédio. Quem está há 10 horas à espera, deitado numa maca no corredor do Hospital, devia poder fumar. Para se distrair. Dois bafos e as manchas de humidade no tecto das Urgências começam a dançar, entretendo o utente até ser atendido.

(Por outro lado, quando lhe der a larica – e vai dar – não pode morfar a dúzia de rissóis que apetece. Tentem oferecer talos de aipo a quem acabou de fumar uma e vejam o que acontece.)

O PCP acha que o BE e o PAN puseram, digamos, o charro à frente dos bois. Que o que querem é permitir o uso recreativo. Talvez. Não seria a primeira vez que o que começa como terapêutica passa a divertimento. Os óculos melhoram a visão, mas se uma mulher os puser na ponta do nariz, transformam-se em apetrecho de bibliotecária marota e deixam de servir para ver. Até porque embaciam.

Quem quer distinguir o fim medicinal do fim recreativo deve explicar como se define o momento em que o doente deixa de sofrer e passa a gostar. Sugiro um deputado do CDS a perguntar: ‘Ainda dói? E agora? E agora? Isso foi um sorriso? Apague já!’ É natural que os deputados com dúvidas peçam mais estudos. Trata-se de gente que passou pouco tempo em ambiente académico, não percebe nada de canábis.

É impossível voltar atrás, o futuro é a legalização total. E ainda bem. Por outro lado, tenho pena. Isto só é giro enquanto for proibido. Não sei travar, por isso a euforia vem toda de ser um rebelde na clandestinidade. Até podem ser ervas aromáticas, que só por serem compradas num beco escuro a um senhor chamado Fanã, chegam para excitar. Daí preferir louro prensado: os traficantes são duplamente perseguidos pela polícia (por traficarem droga e por enganarem o consumidor), logo, o excitamento é superior. Passando a ser uma troca comercial regulada, deixa de ser estimulante. Trocas comerciais reguladas só estimulam mulheres nos saldos.

Costumo ter no bolso um daqueles ambientadores de carro em forma de árvore, a cheirar a floresta. Gosto de sentir o medo dos meus vizinhos quando andam de elevador aqui com o bad boy.

Quando a droga passar a medicamento, é indiferente fumar ou meter aspirinas no bucho. Ninguém se choca. Para os vizinhos é igual eu ter na varanda uma planta para canábis ou um salgueiro para ácido acetilsalicílico. De fumar com carochos, passa-se a fumar com pensionistas. Ter o telefone de um dealer é cool, mas ter o de um farmacêutico é patético. Com um dealer falamos em código, a um farmacêutico apresentamos uma receita. Por ser escrita por um médico, parece em código. Mas não é a mesma coisa.

Já agora

PGR

Independente da independência

Ao contrário de quem lhe apontou a manha, percebo perfeitamente a destrinça que António Costa fez entre as opiniões jurídica e política de Francisca Van Dunem sobre a PGR. Quando o meu pai me chamava cavalo eu encarava-o, não como a sua opinião agropecuária, mas como a sua opinião xadrezística. O mandato único é um garante de independência. Se Joana Marques Vidal fica muito tempo, ganha vícios de apuramento de responsabilidades de poderosos. Está muito comprometida com a ética, um tipo de subordinação que não se pode permitir. É preciso alguém mais independente da independência.

E mais

Não é o tipo de turista que interessa

Quando me disseram que havia uma polémica com as declarações de alguém que gostava de selecionar os locais de origem dos estrangeiros que chegam ao país, para escolher só os ricos e civilizados, em vez dos pés-descalços e barulhentos, achei que era uma birra dum lisboeta do costume. Aqueles que se insurgem contra a massificação do turismo e as suas hordas de viajantes low cost que invadem Lisboa, ocupam as esplanadas mais cool do Príncipe Real e expulsam os nativos. Afinal, parece que é só o Trump a ser Trump.

Só para terminar

Convites

Não vão à bola com a coerência

Bem sei que a defesa do Min. das Finanças é importante, mas lembro quem diz que é a mesma coisa aceitar convites ou fazer-se convidado que esse é um argumento arriscado, quando tantos homens andam a ser repreendidos por confundirem ser convidado por uma mulher com fazer-se convidado por uma mulher.

(Deve ser uma confusão típica em políticos: uma vez Sócrates disse que fora convidado para casa de Chico Buarque, mas afinal era ao contrário.)

Sobre a ida de Centeno ao futebol há a questão da segurança. Se, por um lado, é perigoso a segurança ser tratada directamente por um Ministro do mesmo Governo de Pedrógão e de Tancos, o facto é que um membro do Governo não pode ir para o meio da maralha. Suponho que a GALP, além dos Sec. de Estado, também levou a França o Corpo de Segurança Pessoal da PSP.