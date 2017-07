Os jovens honraram os maestros

Uma tarde extremamente ventosa e fria não trouxe muito público ao Coliseu Figueirense, mas foi uma corrida muito interessante, com excelentes atuações, em especial as dos matadores António João Ferreira e Manuel Dias Gomes que honraram a presença dos antigos matadores José Júlio, Mário Coelho e Ricardo Chibanga homenageados nessa tarde.



Os cavaleiros Luís Rouxinol e Luís Rouxinol Jr., seu filho, lidaram a duo o 1º toiro da ganadaria Casa Prudêncio, dando-lhe uma lide alegre e com bons ferros muito aplaudidos. A pega esteve a cargo do forcado do grupo de Montemor, Manuel Vacas de Carvalho que a consumou com boa pega ao 2º. intento.



O 2º. toiro da ganadaria Manuel Veiga, coube ao matador António João Ferreira que apesar do fortíssimo vento, executou uma muito bonita faena de capote perante um toiro excelente. Saiu ao quite Dias Gomes que se fez aplaudir com tafalleras de classe.



Depois de bem bandarilhado pelos homens da sua quadrilha, António João fez uma faena muito versátil com passes de categoria muito aplaudidos. O toiro saído em 3º. lugar, também de Manuel Veiga, tal como os que foram lidados a pé, foi toureado por Manuel Dia Gomes que o recebeu com parons muito templados.



A lide a cavalo foi retomada no 4º. toiro de Prudêncio, por Luís Rouxinol que mostrou a sua reconhecida categoria através de uma lide muito certa que o publico aplaudiu com calor, na tarde em que a temperatura era de 16º !!! A pega muito boa foi consumada por Manuel Ramalho. Luís Rouxinol Jr. não quis ficar atrás do seu progenitor e arrancou um lide agradável ao 5º. toiro que culminou com um excelente ferro de palmo.



Vasco Carolino executou a melhor pega da tarde. António João toureou o 6º. da ordem, recebendo-o com largas afaroladas de joelhos, seguindo com verónicas rematadas com uma serpentina. Depois de um enorme par de bandarilhas por João Ferreira, seu irmão, António João executou uma faena muito bonita, apesar de dificultada pelo vento. Após uma voltareta sem consequências o matador terminou a faena com mais uns passes bonitos.



O último toiro, toureado por Manuel Dias Gomes e o matador lisboeta mostrou estar num bom momento, quer com o capote, quer sobretudo com a muleta. Variada faena, iniciada com uma série de passes em redondo de joelhos em terra e outros passes bem executados perante um toiro "cinqueño" muito difícil. Foi realmente uma grande faena. Respondeu António João com um bonito quite de tafalleras. Os bandarilheiros Cláudio Miguel e Paulo China cravaram bandarilhas com muita classe. A faena de muleta de Dias Gomes teve momentos excelentes apesar das dificuldades do vento. Passes em redondo, molinetes, passes de peito, naturais tudo executado com enorme serenidade e temple. Uma grande faena. Dirigiu o espectáculo Francisco Calado, assessorado pelo veterinário Carlos Santos.