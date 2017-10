Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Os limites do humano

Blade Runner é talvez o expoente máximo da carreira fílmica de Ridley Scott.

Por Francisco J. Gonçalves | 00:30

A mistura de ficção científica com filme negro, para contar uma história onde, para lá da narrativa policial, se questiona os limites do humano, cria uma unidade poética que fascina muito antes de percebermos porquê.



A mistura de ficção científica com filme negro, para contar uma história onde, para lá da narrativa policial, se questiona os limites do humano, cria uma unidade poética que fascina muito antes de percebermos porquê.



A reflexão sobre o que poderá distinguir um androide de um ser humano quando ambos tiverem memória, emoções e projetos é ainda mais atual hoje do que era em 1968, quando Philip K. Dick publicou ‘Do Androids Dream of Electric Sheep?’, romance que inspirou o filme de Scott.



Essa atualidade, contudo, dificilmente poderia caber num novo projeto fílmico, tão ramificadas são hoje as vias de investigação da robótica e da chamada inteligência artificial.



Nos seus progressos e nas suas falhas, essas investigações tiveram o mérito de nos tornar mais claro um facto: a construção de um ‘replicant’ capaz de confundir humanos e máquinas é muito mais difícil do que se podia imaginar nesses loucos e otimistas anos 60.