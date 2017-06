No dia-a-dia às vezes o que mais cansa não é tanto o trabalho exigente ou as explicações detalhadas mas os mal-entendidos, o desconversar, os esclarecimentos que não esclarecem nada. "Digo uma coisa e percebem outra", "não foi isso o que eu entendi…", "não sei se clarifiquei bem a situação", "então mas ninguém ouviu o que eu disse?!" são desabafos comuns.



O mundo é para cada um de nós o mundo em que cada um vive com outros conforme ao que cada um é. O que as coisas são para nós não quer dizer que assim sejam para os outros. Falar não quer dizer que alguém oiça. Nem ouvir quer dizer que quem ouve compreenda. E mesmo compreender não quer dizer que quem compreendeu o que dissemos faça o que nós esperamos; é um problema. A comunicação é um problema, como o descreveu Niklas Luhmann, sociólogo alemão falecido em 1997, um dos pensadores mais relevantes do século XX.



Em primeiro lugar, talvez o mais razoável seja partir do princípio que o outro, porque é outro, não me compreenderá necessariamente; ele tem as suas experiências, conhecimento, expectativas e interesses. Depois, aceitar que quem nos compreenderá mais facilmente será em princípio quem está connosco, no mesmo local e no mesmo tempo. Ora, se é assim então o entendimento por email, telemóvel, SMS é naturalmente mais difícil. Talvez possa dizer-se que é preciso primeiro entendermo-nos no relacionamento face a face para que aqueles meios de comunicação digital funcionem bem. Por isso, às vezes, quando as pessoas trocam SMS ou emails lá sai um "sobre isso temos que falar pessoalmente."



O desafio da comunicação não é de facto falar, mas ser ouvido. Como lembra Luhmann, o objectivo final é obter o resultado desejado, ou seja, que quem me ouve tenha em conta aquilo que eu disse e faça aquilo que eu pretendo ou espero que faça. E nada garante que o outro, mesmo que me compreenda, faça o que eu quero. "Então não expliquei tudo tim-tim por tim-tim?", perguntamos por vezes surpreendidos… "Sim, mas apeteceu-me fazer outra coisa…", respondem.