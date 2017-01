Os milhões de Jesus

Com mais esta jogada, usando a figura do técnico para benefício próprio, talvez Bruno de Carvalho tenha acabado por desatar o maior nó que urdiu em Alvalade. Jesus entrou numa área que lhe deveria estar vedada. Por vontade de Bruno de Carvalho, é agora Jesus quem vai também a votos no Sporting. O outro concorrente à liderança do clube, Madeira Rodrigues, já aproveitou o erro, apontando a porta de saída ao técnico.Com mais esta jogada, usando a figura do técnico para benefício próprio, talvez Bruno de Carvalho tenha acabado por desatar o maior nó que urdiu em Alvalade.

Seria uma grande injustiça atribuir o momento por que passa o Sporting ao empenho dos seus jogadores. Como mais uma vez se viu ontem na Madeira, os jogadores dão o máximo, entregam-se, correm todos os riscos físicos a que a profissão obriga.O que os jogadores do Sporting, por estes dias, não têm é a autoconfiança necessária ao sucesso. Vamos aguardar pela próxima comunicação de Bruno de Carvalho nas redes sociais para ver onde dispara agora o presidente do Sporting.Na sua trajetória errática dos últimos desaires, Bruno de Carvalho já anunciou um emagrecimento do plantel, para fomentar a ‘união’, imagine-se. Já desautorizou o treinador, com uma ida ao balneário, desenquadrada e intempestiva. Já falou na necessidade de um adjunto da sua confiança, incrustado na equipa técnica, de Jesus. E, por último, mas mais importante, fez saber que o treinador faz parte da comissão de honra da sua candidatura às eleições de março.Um dia se saberá como Jesus caiu nesse erro. Apoiar um dos candidatos às eleições deixa os outros concorrentes livres para rescindirem o contrato com o técnico, caso ganhem as eleições. É o princípio da lealdade que está em causa, de forma inequívoca.