Os psicopatos

A claque de Sócrates não pára de repetir que é um escândalo a acusação demorar 4 anos e a decisão final poder demorar mais 15.

Por José Diogo Quintela | 00:30

Curiosamente, os únicos que lucram com a morosidade são os que se queixam dela. É que até isto chegar ao fim continuarão a usar o mantra da ‘presunção de inocência’ e ‘Justiça no local próprio’ para não responderem pela alegre convivência com Sócrates.



No máximo, dizem ‘se for verdade, fomos governados por um psicopata’.



Que é outra forma de se desresponsabilizarem. Um psicopata é aquele que fez tudo às escondidas e de quem os vizinhos dizem: ‘Era tão simpático. Não estava nada à espera!’ Alguém pode dizer isso sobre Sócrates?