Os símbolos

É da condição humana: só podemos julgar pela aparência.

Por Magalhães e Silva | 09.07.17

pub

Nos anos cinquenta do século passado, quando os padres deixaram de usar coroa, um círculo, na nuca, em que o cabelo era rapado, dizia-se: tanto faz os padres usarem coroa, como não usarem. Obviamente falso. Fora indiferente, e ter-se-ia continuado a usar…Vem isto a propósito das férias do PM – que as de António Costa estão fora de questão – e a polémica que têm suscitado.É que não é concebível que, em tempo de videoconferência, telemóvel, mail, e tutti quanti, tenha a mais leve importância Lisboa ou Maiorca. Donde não poder estar em causa o que possa fazer, ou não, o PM para intervir no rescaldo dos incêndios e do desaparecimento de material de guerra.Mais: reclamando-se de todos os azimutes que o PM não tivesse ido, ou, então, que regressasse, não me apercebi que alguém, a começar pelo PR, que terá lançado farpas, no recato de uma reunião da sua Casa Civil, tenha dito para, em concreto, fazer o quê.Parece-me óbvio que, em causa, está a simbologia: quando as coisas estão mal, ainda que não seja preciso eu estar, devo recusar o bem-bom e ficar, espartanamente, na primeira linha visível de comando.Para pedagogia cívica, valia pena que os críticos tivessem dito isto.