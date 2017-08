Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ou Sérgio Conceição surpreende ou estamos tramados

Por mim, gostava muito de o ver campeão. por nós e também por ele.

Por Francisco José Viegas

Pertenço ao grupo que diz que a crise já está instalada no FC Porto e que não há receitas milagrosas: nem a ajuda de Pinto da Costa, com requintes mediúnicos; nem a chegada de um treinador que, algures, descobriu uma poção mágica que põe a equipa a jogar de letra, sem erros nem deslizes como – afinal – nunca verdadeiramente aconteceu.



Todos os vencedores do FC Porto foram vencedores de maneiras diferentes: de Bobby Robson a Vítor Pereira, passando por José Mourinho e Jesualdo Ferreira, por André Villas-Boas e António Oliveira, houve sempre desconcertos que os títulos limaram.



Mas uma coisa era certa: em todos esses casos, tratava-se de equipas formadas, educadas, rodadas ou, simplesmente, conhecidas. Nenhum deles apanhou uma equipa tão destruída (à exceção de Paulo Fonseca, ai dele, com um dos piores plantéis) ou desmotivada como a que foi deixada no molho à espanhola de Julen Lopetegui, aos cuidados de Nuno Espírito Santo.



Podia ser "o ano da mudança", mas Nuno foi mais trapalhão do que o próprio merecia. Pena. Sorte de Sérgio Conceição: não há dinheiro, uma grande virtude – logo, não se cometem asneiras nas contratações.



A equipa, com boas peças, está meia feita; precisa agora de entusiasmo, trabalho, exigência, poder físico e da indispensável "cultura local". Mérito de Sérgio: tem falado pouco, prometeu suor e lágrimas, fala mais com os jogadores e com o coração dos adeptos, recuperou Aboubakar e pode recuperar torres e bispos deste tabuleiro de xadrez.



Por mim, gostava muito de o ver campeão. Por nós, claro; e também por ele, que tem coração de dragão.



Aos adversários: vinde cá, vinde

Há evidências que não se mencionam por delicadeza, mas – chegados a este ponto – façamos uma exceção: o Benfica chegou ao tetracampeonato por absoluta inabilidade e incompetência dos seus rivais. Por isso, o título nem foi merecido nem foi verdadeiramente glorioso: lá foi. Questões nas arbitragens? Sim e evidentes, sobretudo a prejudicar o FC Porto (três penáltis não assinalados no primeiro FC Porto-Benfica é notável). Adiante.



Tirando isto, o Benfica está na corda bamba – e é opinião vista de alto. Prometeu o penta, tem um tridente dianteiro de primeira ordem e algum cansaço que não se entende. Veremos se Vitória resiste sem arrogância, a mãe de todas as derrotas.



Quanto ao Sporting, não o entendo ainda – Jesus raramente aprende com os seus erros, à força de os atribuir sempre aos outros; não sei se isso é bom, mas parece-me que não. Quanto à dupla com o seu presidente, Jesus tem sorte: Bruno de Carvalho não joga.



Casillas

Muita experiência e grande frieza

Se tivesse chegado com outro treinador que não Lopetegui, seria muito mais querido dos adeptos – mas já está no seu coração. Uma referência. Estatisticamente, já valeu muitos pontos e faz brilhar o plantel em todo o lado.



Soares

Paciência, Intuição, força e mobilidade

O avançado brasileiro foi um contributo decisivo na época passada e é um pilar no ataque portista. Posicionamento, versatilidade, mobilidade possante, capacidade de pôr a tremer qualquer defesa contrária: veio para ficar.



Aboubakar

Um jogador ‘À porto’ reconquistado

Sérgio Conceição devolveu o camaronês ao plantel e, independentemente da forma do que acontecer até final do mercado, o comportamento do atacante é uma vitória pessoal do treinador. Vendê-lo agora seria uma perda cruel.