Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Outras tragédias

O país real não se rege nem se governa com os humores do primeiro-ministro.

Por Luís Campos Ferreira | 00:30

Não foi ainda o tempo do tão necessário banho de humildade, mas António Costa tomou, por estes dias, o seu primeiro banho de realidade. Fê-lo ‘in extremis’, forçado e contrariado, tal é a dimensão da sua auto-suficiência.



Já os portugueses, esses, nunca deixam de sentir o peso da realidade. O país real não se rege nem se governa com os deslumbres ou os humores do primeiro-ministro. E por isso não podem passar ao lado do que lhes afecta directamente o seu dia-a-dia ou do que lhes pode vir a afectar, num futuro próximo. É que onde o governo vê um país de sucesso, as pessoas vêem um Estado a falhar em muitas, em demasiadas frentes.



Não vou voltar a falar dos incêndios, hoje. Mas falo, por exemplo, da tragédia que se está a viver no Serviço Nacional de Saúde. Quem o diz é o Tribunal de Contas, não sou eu. Porque é trágico que em 2016 tenham morrido mais de dois mil e seiscentos doentes que estavam à espera de uma cirurgia. Porque pode ser fatal para mais de mil doentes oncológicos o aumento das consultas em atraso. Porque é grave que em vez de as listas de espera diminuírem, aumentem. Porque é inadmissível que se falseiem dados de desempenho no SNS e se ‘limpe’ administrativamente essas listas. Isto também é o Estado a falhar na protecção dos cidadãos.



Tudo isto está a acontecer e as pessoas sentem-no na pele. Como sentem os efeitos das greves – nos hospitais, nos centros de saúde, nas escolas, nos serviços públicos, nos transportes - que começam a ser cada vez mais frequentes e mais ruidosas, agora que o PCP precisa de recuperar na rua o que perdeu nas urnas. E como vão acabar por sentir o aumento imparável da dívida pública, que teve o segundo maior crescimento da zona euro no segundo trimestre do ano e é a terceira maior. Isto também é o governo a falhar com o futuro dos portugueses. E é real, quer António Costa queira ou não queira.