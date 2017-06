Outro País

Acrescendo que ainda está muito por saber sobre a responsabilidade do Governo nas vítimas do incêndio: como foi passada a informação, como foram organizadas as operações.



Culminando numa pergunta crucial: como foi possível conduzir dezenas de pessoas para a morte, enfiando-as no inferno da EN 236-1? O Governo não serve só para ficar com os louros da Eurovisão. Dir-se-á que é injusto associar o Governo a esta tragédia, que não tem culpa da calamidade dos incêndios. Pois, mas também foi injusto o Governo apropriar-se de tudo o que correu bem nos últimos tempos: como se o ‘défice mais baixo da democracia’ não fosse sobretudo obra de Passos, como se o crescimento económico não se devesse a factores fora do seu controlo.Acrescendo que ainda está muito por saber sobre a responsabilidade do Governo nas vítimas do incêndio: como foi passada a informação, como foram organizadas as operações.Culminando numa pergunta crucial: como foi possível conduzir dezenas de pessoas para a morte, enfiando-as no inferno da EN 236-1? O Governo não serve só para ficar com os louros da Eurovisão.

Émesmo verdade: quanto mais alto o vôo, maior a queda. Os 64 mortos e 254 feridos do incêndio de Escalos Fundeiros não deviam ter acontecido no novo país-maravilha.O país das ‘start-ups’, do turismo, da Madonna, do Michael Fassbender, do crescimento económico, do menor défice da democracia.De repente, mais ou menos no mesmo sítio onde se havia feito um festival do regime a propósito da visita do Papa ‘superstar’, as televisões encheram-se de imagens do horror da ‘estrada da morte’ e também de lugarejos, velhos e pobreza que tinham sido varridos para debaixo do tapete do cosmopolitismo e do Salvador Sobral.Os malefícios e a estupidez do optimismo tornaram-se conspícuos no ar atarantado com que António Costa e os seus ministros apareceram nos dias seguintes ao incêndio e que ainda não perderam até hoje. Não, isto não lhes podia estar a acontecer, não podia estar a acontecer ao país da estonteante geringonça. Acreditaram tanto na sua propaganda que não souberam o que fazer diante da primeira crise séria que lhes apareceu pela frente. No mundo do ‘optimismo irritante’, não há crises.