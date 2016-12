Ouvidos de mercador

Presépio tradicional

Numa altura em que os jovens portugueses estão cada vez menos familiarizados com o presépio, esta semana a Agência Ecclesia (Agência de informação da Igreja Católica em Portugal) dava conta da notícia de que o presépio tradicional português é candidato a património imaterial da humanidade, inserido numa candidatura mais abrangente (juntamente com a Alemanha e a Suíça) apresentada na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) pela Federação Mundial dos Presépios. Um dos melhores exemplos de presépios de Natal pode ser visto na Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, no centro da cidade de Beja, onde está exposto um presépio que "segue de perto a prática histórica nacional", mas também representa o espírito regional do Natal alentejano.



Portugueses estão na moda

Os treinadores portugueses estão na moda. Já vamos em nove chicotadas psicológicas na I Liga. Saem e entram técnicos, mas a generalidade dos nomes de que se ouve falar, como hipótese ou já consumados, são portugueses. Isso é curioso e não pode ser só explicado pela razão de serem, em princípio, mais baratos. Na verdade, vão marcando pontos por todo o mundo, e a conquista do Europeu por Fernando Santos cimentou ainda mais os êxitos já alcançados por outros no estrangeiro. Na prática, o PSD deve fazer aquilo que sempre soube praticar: não se importar muito com o que dizem e seguir o seu próprio caminho, gostem ou não gostem. Volto a dizer: António Costa fez o mesmo e hoje em dia quase todos lhe reconhecem a habilidade, a inteligência, a capacidade para dar lições às esquerdas e outras paragens do mundo. Pois muito bem, cada um que siga o caminho que entenda ser o melhor.

Há sempre muita conversa sobre o PSD e mais uma vez neste final de ano, para não variar, assim acontece. Por vezes, quem leia, quem veja, quem escute notícias, comentários ou análises, quase chega à conclusão de que tudo o que o PSD faz é mal feito. O PSD faz mal porque fala demais do passado, o PSD faz mal porque não se adapta ao presente, o PSD faz mal porque não fala suficientemente para o futuro, o PSD faz mal porque não dialoga com o PS, o PSD faz mal porque admite dialogar com o CDS, o PSD faz mal porque critica o que se passou na Caixa… Assim avaliado, parece que o PSD não acerta uma.Em minha opinião, o PSD deve fazer aquilo que entende e sei que o seu líder pensa assim. Julgo que ninguém tem dúvidas disso. Deve fazer o que entende sem se deixar condicionar por estratégias alheias. Deve recusar acordos com quem entende que isso não é aconselhável e pode fazer coligações quando entender que lhe é mais conveniente. Assim fizeram o PS e António Costa quando decidiram celebrar acordos à sua esquerda, surpreendendo tudo e todos e inovando em relação às opções do próprio partido durante quase quatro décadas de democracia.Ora se o PS se pode coligar à sua esquerda para sustentar o Governo, por que é que o PSD não se pode coligar à sua direita para as autárquicas? Pode ser respondido: Ah, mas no caso de Lisboa é um acordo com apoio à líder do outro partido para número um. Sim senhor, é verdade. Mas e então quando se admite que, por exemplo, alguma esquerda nas próximas presidenciais venha a apoiar uma recandidatura do atual Presidente da República, como o centro-direita fez com Mário Soares em 91? Isso já não é humilhante ou diminuidor?Todas essas opções são possíveis em diferentes épocas desde que não violem os princípios programáticos e os valores fundamentais de cada força política. A questão está em cada partido saber bem aquilo que quer e, com base nas suas convicções e com os candidatos que apoiar, ir a votos, sem receio. É traçar o caminho, definir a rota e ir por diante. Quanto aos candidatos, eu desta vez não pude. Mas há alguns que nunca puderam e que passam a vida a dar lições. Um líder que seja candidato a primeiro-ministro não pode ser candidato a uma autarquia, mas já os candidatos a líder não têm nada que os impeça.