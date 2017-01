Muito se fala da necessidade de melhorar o acesso dos cidadãos e empresas à Justiça, não apenas por ser um dever do Estado, mas também por ser um relevante fator de desenvolvimento do País.Esta melhoria passa pela conjugação de vontades entre o poder político e os diversos atores do judiciário. O repto tantas vezes lançado para um Pacto na Justiça foi no final do ano relembrado pelo Presidente da República. Mas, para haver o Pacto é, antes de tudo o mais, necessário que os diversos intervenientes do judiciário se entendam quanto à justiça que querem.A busca de consensos entre os referidos intervenientes é o ponto de partida para o Pacto. Sou dos que pensam que poderá haver um amplo consenso em diversas matérias do judiciário. Na realidade, entre magistrados, advogados e oficiais de justiça já existe consenso em matérias como o custo excessivo das taxas de justiça, a falta de recursos humanos nos Tribunais, assim como quanto à necessidade de celeridade da justiça.Um consenso alargado a diversas matérias entre os intervenientes do judiciário deverá ter como objetivo último apresentar ao poder político um documento consubstanciado numa proposta para uma justiça melhor. É isso que a Sociedade de nós espera.