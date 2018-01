Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pacto de segurança

Os cidadãos necessitam de garantias de Segurança

Por Acácio Pereira | 00:30

Que a terra é redonda e que faz o seu movimento de rotação estabelecendo um eixo de simetria imaginário sob o qual gira, todos nós sabemos. O problema é que daí a pensar-se que cada um é o centro de gravidade da terra, vai uma distância muito curta!...



O 'Pacto para a Justiça' recentemente apresentado ao Presidente da República é importante, tal como o movimento da terra, mas não é o centro de tudo. É apenas uma parte. E uma coisa é certa: na atual conjuntura, a par da Justiça, os cidadãos necessitam de garantias de Segurança. A sociedade necessita de viver em paz e em liberdade para prosperar.



Portugal é hoje um exemplo paradigmático disso. Apesar dos consabidos problemas do seu sistema de Justiça, as garantias de segurança que oferece, quando comparado com países a braços com problemas de terrorismo e de extremismo religioso, fazem com que seja hoje um destino privilegiado, não só de turistas, mas de investimento internacional.



A economia assenta, sobretudo, na venda daquilo que outros não têm. Por isso, a Segurança e a tranquilidade que Portugal oferece são um bem tão precioso que bem mereciam um pacto entre todos os seus agentes, à semelhança do que se fez na Justiça.