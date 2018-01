Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Padres, santos e pecadores

Este é o melhor FC Porto desde o início do jejum de títulos.

Por Mário Pereira | 00:30

O FC Porto acaba a primeira volta isolado na frente da classificação do campeonato nacional, algo que já não se via desde 2010/2011, quando André Villas-Boas era treinador.



De forma firme e convincente, a equipa de Sérgio Conceição deu a volta ao difícil jogo realizado frente ao Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão, e mostra saúde física e mental que anima as hostes e atemoriza os rivais para a segunda metade da época.



Já não há dúvidas de que este é o melhor FC Porto desde o início do jejum de títulos. Numa ronda em que os quatro da frente venceram, o destaque vai para o discurso do treinador dos dragões no final da partida com os minhotos, que, após ter boicotado a conferência de imprensa do encontro anterior, frente ao Feirense, surgiu agora com redobradas forças para lançar um violento ataque a Rui Vitória, técnico do Benfica.



Em modo agressivo, Sérgio Conceição até falou de padres, tema que começa a ser recorrente no bombardeamento feito a partir do Porto em direção à Luz e que começou com a história da divulgação dos mails no Porto Canal.



A alusão que prova ‘urbi et orbi’ que no futebol português não faltam santos nem muito menos pecadores.