Pagam os contribuintes

Há 3 anos, na qualidade de Presidente da APG, fui punido pela GNR. Não incumpri qualquer dever profissional, apenas dei voz e rosto aos direitos dos profissionais. Esta punição resulta de dois processos, no meio de tantos outros da mesma natureza, que foram arquivados, por não existirem ilícitos disciplinares.Mas a ânsia do então Comandante-Geral em punir e limitar a liberdade de expressão falou mais alto, pois interessava intimidar todos os que discordavam do mau rumo que a instituição estava a tomar, pelo que contrariando as propostas de arquivamento, cumpri 25 dias de suspensão, com perda de vencimento.Recentemente, o tribunal anulou estas penas. Não esperava outro resultado, fez-se justiça. Mas agora levanta-se outra questão: quem será responsabilizado por eu ter sido indevidamente punido? Quem paga este e outros erros cometidos por pessoas que pensam que têm o poder para fazer e desfazer devido ao cargo que detêm? Quem paga a devolução do vencimento? Esta é a única resposta fácil, os mesmos de sempre, os contribuintes.Está na altura de serem responsabilizados os autores destes abusos. Vivemos num estado de direito, onde a culpa não deveria, nunca, morrer solteira.