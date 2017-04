De negócios pagos com o pelo do cão está a alta finança cheia. Há menos de três anos, durante o governo de Passos Coelho, a Caixa Geral de Depósitos vendeu a seguradora Fidelidade aos chineses da Fosun.Como a Fidelidade gere uma montanha de dinheiro, já subscreveu obrigações e envolveu-se em outros negócios do acionista, que na prática amortizaram o investimento. Mas a entrada da Lone Star no Novo Banco é outro patamar.Num banco que tinha um valor contabilístico superior a 5 mil milhões em 2014, dos quais 4,9 mil milhões de dinheiro fresco, o fundo investe mil milhões no próprio banco em duas fases e fica com 75%. Nem sequer é o pelo todo, basta uma suave tosquia.