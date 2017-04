Para a Liga o clássico foi ótimo!

Quando Jonas (que posteriormente devia ter tido atitude condizente com a sua condição face ao treinador portista) abriu o marcador quase de véspera no clássico mas já com o Benfica a dominar abertamente a contenda, fiquei convencido de que a Liga caminhava, a passos largos, para o seu final. Enganei-me por completo.Responsabilidade de Iker Casillas, sim, mas também da falta de eficácia encarnada e de um certo acomodamento do FC Porto a partir do empate, satisfeito com o resultado (a tristeza de NES foi para inglês ver) e a contar, pois é mesmo assim, que outro rival, afastado há algum tempo do topo, possa ter papel preponderante no dia 22, quando receber em Alvalade o ainda líder incontestado da competição.Ficaram, assim, mais aborrecidos os benfiquistas, já algo saturados desta incerteza quanto à conquista do ‘tetra’, mas os portistas - e o outro povo do futebol - agradeceram o resultado porque, continuando as coisas como estão, será quase igual à época passada: haverá Liga até ao lavar dos cestos. Já agora, uma palavra para o árbitro Carlos Xistra: mais cartão, menos cartão, saiu incólume do estádio da Luz. Os ‘frames’ que por aí correm são para arquivar.