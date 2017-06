Para o ano é que é

E se chamássemos à Taça das Confederações a "taça Ronaldo"? CR7 é a grande estrela da competição. Já o seria em condições normais, mesmo sem o Fisco espanhol ou o divórcio do Real.Cristiano fará bem em perceber que, quando tudo acabar, só a camisola da Seleção nacional lhe ficará marcada no corpo, e, sobretudo, na alma, fruto da gratidão de um povo que o idolatra.Talvez a vitória na Rússia seja um ponto de honra para ele. Seria bom para Portugal. E os outros bravos da Seleção devem retribuir. Jogar para CR7 é o melhor caminho para a glória.Por mim, Ronaldo está à distância de duas taças ganhas na Rússia, com a bandeira nacional, para ser o melhor futebolista mundial de sempre. A primeira começa a ser jogada amanhã. A outra, a que queremos mesmo, fica para o ano.