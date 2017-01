Pardais e Trump

A história de Mo Farah, o atleta duas vezes campeão olímpico que nasceu na Somália, que a rainha de Inglaterra fez cavaleiro e que Trump fez dele agora "um alien" - o fundista vive com a família nos EUA -, não se conta em 140 caracteres mas é uma, entre outras, a que a comunicação social deu eco a propósito da medida do presidente que não pensa mas twitta.O presidente que deu a ordem executiva que impede a entrada de refugiados nos Estados Unidos por 120 dias e impõe controlo àqueles que tentem entrar no país vindos do Irão, Iraque, Líbia, Somália, Síria, Sudão e Iémen, com o objetivo de garantir segurança e combater a entrada de terroristas do Daesh, pode acabar como aquele outro que ia aos pardais e acertou no próprio pé.Boa parte dos problemas de segurança dos Estados Unidos são da autoria de cidadãos dos Estados Unidos. Em 2001, ninguém mostrou a identificação antes de chocar contra as Torres Gémeas.Tempos difíceis podem exigir medidas originais, mas a segregação pela religião, raça e país de origem não é, infelizmente, uma originalidade deste que não consegue ir além do próprio twitt.