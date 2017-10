Pare de adiar

O cérebro como entidade dotada de um plano não existe. No cérebro há biliões de neurónios e várias áreas, funções, dinâmicas, etc.

Por Fernando Ilharco | 01.10.17

Quando confrontados com escolhas que temos que fazer, no trabalho ou vida social ou familiar, há três regiões no cérebro importantes, cada uma incentivando comportamentos diferentes, refere Alex Korb, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, na obra ‘The Upward Spiral’.

O córtex pré-frontal, localizado na parte da frente do crânio, é onde são processados os objectivos, o que temos que fazer e os resultados que queremos atingir; por exemplo: "O relatório tem que estar pronto amanhã; tenho que ir trabalhar agora." O corpo estriado do cérebro, nas proximidades do córtex pré-frontal, está relacionado com a função emocional, com a aprendizagem e com a coordenação motora. Entre outras funções, ele pressiona a pessoa a fazer o que costuma fazer, "é altura de ver o email, depois ir ao Facebook..." A terceira região do cérebro é o núcleo accumbens, relacionado com o prazer. Diz Korb: "É ele que nos empurra para o email, Facebook, vídeos, os jogos… trabalho? Não apetece."

É fácil adiar. Mas é possível não adiar. Com base nas neurociências, Korb sugere duas estratégias para parar de adiar. Primeiro, reprogramar o cérebro, repetindo uma acção simples que esteja focada nos objectivos do seu trabalho, isto é, utilizando o córtex pré-frontal. Faça e diga-o em voz alta para si mesmo, por exemplo: "Geralmente começo a trabalhar logo a seguir ao pequeno-almoço e em força; é isso que vou fazer agora." Diga, faça-o e o córtex pré-frontal domina o corpo estriado e o núcleo accumbens, reescrevendo um novo hábito.

Segunda estratégia. Um motivo para adiar é a força do prazer, outro é o stress, que é difícil de combater e é paralisante. Sentimo-nos ansiosos, cansados e pouco conseguimos fazer. Adiar é também um ciclo vicioso. Adia e sente-se mal, stressado, e vai procurar uma recompensa imediata, um pouco de Facebook, um chocolate… e adia de novo, e sente-se mais stressado, o que o leva a adiar de novo e por aí fora. Reduzir o stress é importante para não adiar; dormir bem, agendar as tarefas, pensar positivo, andar ao ar livre, socializar, manter uma boa postura corporal, tudo isto ajuda a baixar o stress.

Comece o que tem que fazer por alguma coisa que baixe o stress e depois por algo pequeno, uma pequena tarefa, uma leitura breve, uma resposta a um email, que o ponha na direcção certa. O córtex pré-frontal ganha dinâmica, o stress vai baixando e vai ser mais fácil avançar. Um passo de cada vez. Não queira fazer tudo agora. Agende, respire fundo e pergunte a si mesmo: qual a pequena tarefa que posso fazer agora mesmo? E faça mesmo.

