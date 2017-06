Foi há um ano, mas parece que foi ontem. A euforia do Europeu fez levitar o País. Faz agora um ano que nos sentimos todos um centímetro mais altos. O otimismo foi onda que se fez maré, extravasou do relvado de Paris para todo o mundo português. E continua a crescer, dia após dia, na euforia dos juros, na bênção do crescimento económico, na crença nos amanhãs que cantam a nossa glória.Foi há um ano, mas parece que foi ontem. Um ano depois de rumarem a Marcoussis, desta vez os jogadores de Portugal encontraram apenas a solidão no aeroporto de Lisboa, à partida para a Rússia. Mas a solidão da partida não é fruto de nenhum divórcio emocional, nem das dúvidas sobre os impostos de Ronaldo, nem sequer significa uma crença menor nos melhores do mundo, que, como só nós sabemos, somos nós.A solidão da partida prova apenas que a Taça das Confederações ainda não entrou no goto dos portugueses. Não nos aquece os corações, a prova que junta as elites dos vários continentes. Será nuvem passageira, esta indiferença. Não tarda, rola a bola, Ronaldo marca, e Fernando Santos agenda o regresso para 3 de julho. Ele é que sabe. E vai uma aposta que crescemos todos um centímetro outra vez?