Partido próximo

Por José Cesário | 00:30

O PSD está hoje confrontado com a opção entre dois militantes distintíssimos, com imensas qualidades pessoais e políticas, para a sua Presidência. Todos nos orgulhamos dos percursos de Santana Lopes e Rui Rio.



Por isso, esta escolha não é fácil… Depois de muita reflexão, eu optei por Pedro Santana Lopes. Fi-lo porque estou convencido que o seu estilo de fazer política nos permitirá chegarmos mais próximo dos Portugueses.



O Pedro é um Homem com um enorme coração, amigo do seu amigo, sensível a quem sofre, capaz de dialogar com qualquer um sobre qualquer assunto… é um genuíno homem de afetos, um homem com carisma natural.



Foi por isso que, aquando da sua experiência como Primeiro-Ministro, conseguimos recuperar razoavelmente entre as eleições Europeias de 2004 e as Legislativas de 2005, ao contrário daquilo que alguns querem fazer crer.



Por isso acredito que com ele conseguiremos reafirmar o PSD. Tenho a certeza de que com o Pedro estaremos muito mais próximos das pessoas.