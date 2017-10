Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Partido que nunca perde

PCP e CDU têm a fama de nunca reconhecer derrotas.

Por Rui Pereira | 02.10.17

PCP e CDU têm a fama de nunca reconhecer derrotas. Nas dispersas eleições autárquicas, em que emergem como terceira força e têm um lastro de competência, podem usar percentagens ou número de votos, mandatos e municípios para clamar "consolidação".



Contra quem concorreu afinal o PCP? Só contra a direita, sua inimiga de classe? Não, concorreu também contra o PS, tentado a prescindir da geringonça, contra o Bloco, que bem gostaria de o "eutanasiar", e contra si próprio pelos seus resultados do passado.



Para além da derrota da direita, os objetivos do PCP eram impedir uma vitória do PS a prenunciar maioria absoluta, suster o desabrochar autárquico do Bloco e manter as suas principais posições dominantes. Parece que só o primeiro objetivo lhe terá escapado.