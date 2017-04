Páscoa com amêndoas espanholas

Os Portugueses gostam de mostrar brio no consumo de produtos nacionais. Vinhos, azeites, peixes ou enchidos, tudo deverá ser nosso. Mas quando o assunto é frutos secos, será que o comportamento é o mesmo? Ou, já que estamos na Páscoa, em matéria de amêndoas, alguém se preocupa em saber se as mesmas são portuguesas, californianas ou turcas? É duvidoso.E a realidade é esta: Portugal tem variedades autóctones de amêndoa muito ricas de sabor, mas, nos últimos anos, na hora de instalar amendoais, os agricultores optam por plantar variedades espanholas por serem mais produtivas, rentáveis, regulares e fáceis de trabalhar.Têm os agricultores alguma coisa contra as variedades portuguesas? Em tese, não. Mas a questão é que, enquanto em Espanha a investigação no melhoramento de plantas é um assunto sério, por cá não. Temos gente em Trás-os-Montes que sabe do assunto, mas como os programas de investigação são de curto prazo (um investigador nunca tem a garantia de desenvolver o seu trabalho no tempo e as plantas não costumam atrasar o crescimento em função das burocracias), os agricultores não podem esperar grande coisa. Resultado: estão a ser instalados milhares de hectares de amendoais em Portugal com variedades estrangeiras.Há dias visitámos uma herdade no Alentejo que prepara o lançamento de um kit didático com quatro variedades. Eu gostei da experiência, mas fico triste por, hoje, saber agora dissertar qualquer coisa sobre as variedades Belona, Soleta, Vairo e Guara e ter pouco ou nada para dizer sobre as variedades nacionais à venda no mercado. Em matéria de investigação agrícola, é como diz o outro: "Eles (os burocratas do Terreiro do Paço) falam, falam, mas..."